Силуанов рассказал о росте инвестиций в основной капитал в России

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Москва, 25 июня. Доходы российских граждан в прошлом месяце выросли на 3 процента, инвестиционные вложения в основной капитал в России — на 3,2 процента. Об этом сегодня сообщил глава министерства финансов РФ Антон Силуанов.

По словам российского министра, за шесть месяцев этого года доходы россиян начали расти. Статистические данные свидетельствуют о том, что их рост составил примерно 3%.

Таким образом, доходы в среднем на человека в прошлом месяце увеличились на 3,9% и составили 29,136 тыс. рублей. При этом средняя заработная плата по результатам мая равна 40,64 тыс. руб., а это на 7,9% выше, чем за аналогичный период 2016 года.

Кроме того, Силуанов отметил, что инвестиции в основной капитал в России также выросли — на 3,2%.