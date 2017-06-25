Москвич похитил трехлетнюю дочь и скрылся в Корее

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Москва, 25 июня. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения о похищении трехлетнего ребенка в Москве. О ЧП в полицию сообщила мать маленькой девочки.

По ее словам, ребенка у нее украл бывший муж, после чего скрылся в Южной Корее. По данным источника телеканала Life, пара развелась в мае этого года. Суд постановил, что ребенок останется с матерью. 18 мая мужчина навестил дочь, после чего жительница Москвы больше не видела ни дочку, ни бывшего благоверного.

Она утверждает, что экс-супруг уехал в Южную Корею. Сейчас правоохранители ведут розыск мужчины и девочки.