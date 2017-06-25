Женщина и ребенок погибли при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе в Коми

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Сыктывкар, 25 июня. Серьезная авария произошла в воскресенье на трассе в республике Коми. При лобовом столкновении двух автомобили погибли два человека — взрослый и ребенок.

Столкновение произошло в Усть-Куломском районе республики Коми. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах республики, столкновение произошло на 158-м километре российской автодороги Р-26. Пострадали в общей сложности восемь человек, шесть человек доставлены в ближайшую больницу.

Местные СМИ сообщили, что в результате ДТП погибли член Общественной палаты Республики Коми Раиса Шахова и ее четырехлетний сын. В момент аварии они находились на заднем сиденье автомобиля. У Шаховой остались еще двое старших детей.