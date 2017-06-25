Дожди и грозы накроют Москву в последнюю неделю июня

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Москва, 25 июня. Проливные дожди и грозы ожидаются в Москве и Московской области на следующей неделе. Погода будет крайне изменчивой из-за большой активности атлантических циклонов, сообщают синоптики.

Температура воздуха поднимется до 27 градусов.

В понедельник, 26 июня, москвичей ожидает теплый день (21-23 градусов тепла). Во второй половине дня погода заметно ухудшится — начнутся дожди и грозы, сопровождаемые сильным ветром.

Во вторник, 27 апреля, атмосферный фронт циклона начнет отходить. Погода начнет постепенно успокаиваться. Однако ночью станет прохладнее из-за влияния антициклона.

В пятницу вероятность грозовых дождей снова повысится. Москву и Подмосковье охватит скандинавский циклон, который, в то же время, сохранит высокую температуру воздуха — до 27 градусов тепла.