Провинция Алеппо: курды атакуют исламистов под Деръа

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Алеппо, 25 июня. В северо-восточной части провинции Алеппо возобновились схватки между курдской коалицией «Сил демократической Сирии» (SDF) и террористами из действующих на сирийской территории исламистских группировок.

По данным «Сирийской обсерватории по правам человека», столкновения возобновились начиная с полуночи субботы в районе Аль-Гаат к югу от города Джараблус. Силы SDF противостоят там многочисленным отрядам поддерживаемой Турцией сирийской «умеренной оппозиции». На данный момент нет сообщений о потерях.

Параллельно, по данным SOHR, в провинции Деръа произошло несколько столкновений между правительственными силами и боевиками «умеренной оппозиции», однако данные о потерях пока что неизвестны.