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Москва, 25 июня. Британские СМИ пытаются демонизировать российскую сторону, публикуя сообщения о «допинге» в сборной России по футболу. Так считает член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Цель, разумеется, диктует и средства. Тот же британский таблоид свою задачу видит в том, чтобы «выпустить птичку из клетки», а сколько она будет летать — вопрос другого порядка. В данном случае птичка оказалась совсем уж дохлой», — подчеркнул российский сенатор.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко указал на то, что в российском футболе не было проблем с допингом.