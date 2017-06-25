Захарова поставила диагноз Макфолу, анонсировавшему отставку посла РФ в США
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Москва, 25 июня. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление экс-главы американской дипломатической миссии в России Майкла Макфола об отставке посла РФ в США Сергея Кисляка.
По словам дипломата, такого рода заявления — это «фантомные боли Макфола по провальной дипломатической карьере».
«Ротация российских послов — компетенция не отставного американского чиновника, а главы российского государства», — подчеркнула Захарова.
Напомним, ранее бывший посол США в России написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter о том, что российский дипломат в США Сергей Кисляк готовится покинуть свой пост.