Захарова поставила диагноз Макфолу, анонсировавшему отставку посла РФ в США

В Избранное

Москва, 25 июня. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление экс-главы американской дипломатической миссии в России Майкла Макфола об отставке посла РФ в США Сергея Кисляка.

По словам дипломата, такого рода заявления — это «фантомные боли Макфола по провальной дипломатической карьере».

«Ротация российских послов — компетенция не отставного американского чиновника, а главы российского государства», — подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее бывший посол США в России написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter о том, что российский дипломат в США Сергей Кисляк готовится покинуть свой пост.