Роналду обрушился с критикой на газон «Санкт-Петербург Арены»

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Санкт-Петербург, 25 июня. Криштиану Роналду после победы сборной Португалии над национальной командой Новой Зеландии подверг резкой критике качество газона на стадионе «Санкт-Петербург Арене».

Именно из-за того, что поле на стадионе, по определению Роналду, было сложным, а покрытие «не очень хорошим», португальцы не смогли играть лучше, хотя встреча все равно завершилась их победой. При этом футболист все же назвал матч хорошим и отметим свои собственные успехи. Так, он записал на свой счет первый гол и отметился несколькими голевыми моментами.

«Поле было сложным, газон на стадионе не очень хороший. Мы сделали все, что могли: играть лучше на нем просто не получилось», — поделился впечатлениями спортсмен.

Таким образом, как отмечает «Комсомольская правда в Петербурге», все старания чиновников по экстренной замене газона, которая обошлась в 21 млн рублей, не увенчались успехом. Все этим усилия, по мнению одного из лучших футболистов мира, оказались недостаточными.

Напомним, в матче третьего тура Кубка конфедераций Португалия победила Новую Зеландию со счетом 4:0.

Крупная победа позволила подопечным Фернанду Сантуша возглавить группу А Кубка конфедераций. Второй финишировала сборная Мексики, одержавшая волевую победу над россиянами.