Сирия: фонд Кадырова восстановит древние мечети Алеппо и Хомса

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Дамаск, 25 июня. Древнейшая мечет Омейядов в Алеппо и мечть Халида ибн аль-Валида в Хомсе будут восстановлены за счет российского фонда имени Ахмада-Хаджи Кадырова. Мечети должны вновь открыть свои двери в августе 2018 года.

Как заявил региональный представитель фонда Турко Даудов агентству Sputnik, реставрационные работы уже начались.

«Ранее в этом году, — рассказал Даудов, — в ходе визита делегации высокопоставленных сирийских чиновников в Чеченскую республику, в ходе встречи с главой республики Ахмадом Кадыровым было достигнуто соглашение об оказании помощи в ходе реставрации двух мечетей».

По словам представителя в Сирии, фонд Кадырова планирует также создание двух крупных приютов для оставшихся без родителей сирийских детей. По предварительным данным, приюты для осиротевших за время войны детей будут созданы в Алеппо и Хомсе.