Костнер и Харрельсон сыграют убийц Бонни и Клайда

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Лос-Анджелес, 25 июня. Потоковый сервис Netflix планирует возродить давно забытый проект, в котором могли сыграть Роберт Редфорд и Пол Ньюман. Однако из-за смерти Ньюмана в 2008 году, съемки картины так и не стартовали.

Kevin Costner e Woody Harrelson podem perseguir Bonnie e Clyde em novo filme da Netflix https://t.co/fxaEnyLLtm pic.twitter.com/sNiUyQYp1V — omelete (@omelete) June 22, 2017

Сейчас на главные роли в фильме претендуют Кевин Костнер и Вуди Харрельсон. Костнеру досталась роль Фрэнка Хеймера, а Харрельсону — Мэнни Голта. Актеры сыграют техасских рейнджеров, которые долгое время преследовали Бонни и Клайда, а после расстреляли преступников.

Продюсером ленты стал Кейси Силвер. Оригинальный сценарий написал Джон Фаско, недавно его переписал Джон Ли Хэнкок. Он же может стать режиссером фильма.

В российском прокате картина получит название «Грабители». Дата премьеры пока неизвестна.