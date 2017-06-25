Костнер и Харрельсон сыграют убийц Бонни и Клайда
Лос-Анджелес, 25 июня. Потоковый сервис Netflix планирует возродить давно забытый проект, в котором могли сыграть Роберт Редфорд и Пол Ньюман. Однако из-за смерти Ньюмана в 2008 году, съемки картины так и не стартовали.
Сейчас на главные роли в фильме претендуют Кевин Костнер и Вуди Харрельсон. Костнеру досталась роль Фрэнка Хеймера, а Харрельсону — Мэнни Голта. Актеры сыграют техасских рейнджеров, которые долгое время преследовали Бонни и Клайда, а после расстреляли преступников.
Продюсером ленты стал Кейси Силвер. Оригинальный сценарий написал Джон Фаско, недавно его переписал Джон Ли Хэнкок. Он же может стать режиссером фильма.
В российском прокате картина получит название «Грабители». Дата премьеры пока неизвестна.