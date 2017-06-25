Интерактивная карта прогулок с детьми заработала в Петербурге

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Санкт-Петербург, 25 июня. В шести российских городах, в том числе Петербурге, появились специальные интерактивные карты, благодаря которым новоиспеченная мать сможет найти ближайшие больницы, торговые центры и комнаты матерей.

В настоящее время MumiMaps начала работать в российской столице, Петербурге, а также Омске, Тюмени, Саратове и Екатеринбурге. На картах нанесены месторасположения торговых комплексов, детских больниц и много другой полезной информации. Также данное приложение укажет жительницам Петербурга, где находятся комнаты матери и ребенка.

Сейчас такие карты есть лишь в виде сайте, но есть метод, благодаря которому их можно будет установить в качестве приложений, правда, только для мобильной операционной системы iOS.