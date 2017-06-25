Новости США: выход из РСМД, расследование против Клинтон, «вмешательство» России

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США, 25 июня. Вашингтон может выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Кандидат в президенты Соединенных Штатов Берни Сандерс находится под следствием Федерального бюро расследований (ФБР). Хиллари Клинтон снова под пристальным вниманием правоохранительных органов. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Выход из РСМД

Группа конгрессменов предложила действующей администрации президента Соединенных Штатов выйти из РСМД. Свою инициативу авторы идеи объясняют якобы нарушениями соглашения со стороны Российской Федерации, что делает дальнейшее следование договоренностям абсолютно нецелесообразным. Например, глава комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс заявил, что участие Штатов в договоре — «безответственность».

В свою очередь в Пентагоне, Государственном департаменте и Совете национальной безопасности США не уверены, что выход из договора в настоящий момент возможен. По их мнению, это может привести к полноценной гонке вооружений, нанеся значительный ущерб интересам национальной безопасности государства.

Напомним, в 1987 году в Вашингтоне был подписан Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Соединенные Штаты и Советский Союз (и Российская Федерация как правопреемница СССР) обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты малой (от 500 до 1000 километров) и средней (от 1000 до 5500 километров) дальности.

Сандерс и Клинтон под следствием

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс и его супруга Джейн Сандерс находятся под следствием ФБР. Они уже наняли адвокатов, которые будут представлять их интересы на слушаниях в суде.

Причиной для расследования послужил заем, который взяла Джейн Сандерс для расширения Берлингтноского Колледжа, когда занимала там должность директора. Ее подозревают в мошенничестве и хищении денежных средств.

В то же время было возобновлено расследование против другого кандидата от Демократической партии США — Хиллари Клинтон. Она обвиняется в халатности при обращении с секретной информацией.

Кроме того, была сформирована группа из членов юридического комитета Сената (в него входят как республиканцы, так и демократы). Они расследуют возможную причастность к делу Клинтон генерального прокурора Лоретты Линч, которая, вероятно, использовала свое служебное положение, пытаясь помочь Хиллари избежать суда.

«Вмешательство» России

Крупный скандал, связанный с делом о якобы вмешательстве Российской Федерации в выборный процесс в Штатах, не сбавляет оборотов. Американские СМИ распространили информацию о том, что бывший президент США Барак Обама якобы угрожал лидеру России Владимиру Путину и требовал от Москвы прекратить вмешиваться в выборы главы американского государства.

В свою очередь пользователи социальных сетей высмеяли бывшего хозяина Белого дома. Они сошлись во мнении, что, если Россия и могла как-то саботировать выборы в США, то вина за это лежит исключительно на Обаме и назначенных им сотрудниках.

В то же время отвечающий за разведку бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Майкл Викерс сравнил предполагаемое «российское вмешательство» с терактами 11 сентября 2001 года. «Это ужасно, ужасно серьезно», — добавил он.

Отметим, что Викерс с 2011 по 2015 год курировал в военном ведомстве страны вопросами разведки. Координировал работу ряда спецслужб, включая Национальное управление военно-космической разведки, Разведывательное управление Пентагона, Национальное агентство геопространственной разведки. Он ушел в отставку в апреле 2015 года, более чем за год до громкого скандала с «русскими хакерами».