Взрыв бомбы-игрушки убил шестерых детей в Пакистане

В Избранное

Исламабад, 25 июня. Трагическое происшествие произошло на северо-западе Пакистана — сработавшее взрывное устройство, напоминающее детскую игрушку, унесло жизни шестерых детей. Соответствующее сообщение распространило Agence France-Presse.

«Шесть детей в возрасте от шести до 12 лет, мальчики, погибли при взрыве бомбы-игрушки, еще двое тяжело ранены», — сообщили репортерам власти провинции Южный Вазиристан. Инцидент произошел в одной из деревень на северо-западе страны, невдалеке от границы с Афганистаном.

На данный момент неизвестно ни происхождение взрывного устройства, замаскированного под игрушку, ни другие обстоятельства инцидента.