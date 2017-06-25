Путин похвалил блины в столовой «Артека»

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Симферополь, 25 июня. Президент России Владимир Путин попробовал блины, которые сделали дети в лагере «Артек».

В субботу, 24 июня, глава государства посетил международный детский центр в Крыму. Путину показали столовую, где обедают воспитанники. Местные повара учат детей готовить разнообразные блюда самостоятельно. Специально для президента дети испекли блины. Он попробовал один и остался вполне доволен.

В ходе визита в Крым Путин открыл седьмую смену в «Артеке», посвященную американской школьнице Саманте Смит, которая была в советском пионерлагере во время холодной войны. Сотрудники лагеря показали президенту, что было сделано в «Артеке» в рамках программы реконструкции.