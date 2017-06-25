Игроки сборной России плакали после матча с Мексикой — Мутко

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Москва, 25 июня. Футболисты из сборной России плакали после поражения, которое в матче Кубка конфедераций нанесла им команда Мексики. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко.

«Когда я пришел в раздевалку, команда была просто убита и расстроена, многие даже плакали… Да, у нас что-то не получилось. Да, может, где-то по уровню мы были слабее соперника. Но они хотели, это самое главное», — цитирует его слова RT.

Напомним, ранее стало известно о том, что болельщиков возмутило поведение игроков ФК «Зенит» Александра Кокорина и Артема Дзюбы.