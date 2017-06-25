Мемориальная доска маршалу Жукову таинственно исчезла ночью в Одессе

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Одесса, 25 июня. Мемориальную доску выдающемуся советскому военачальнику, маршалу Советского Союза Георгию Жукову демонтировали в Одессе.

Как уточняют местные СМИ, доска была установлена на одноименном проспекте. Кто снял памятный знак в настоящее время неизвестно.

Отметим, что сообщения о демонтаже мемориальной доски Жукову в Одессе украинские издания распространяли и ранее. Так, одно из последних сообщений об этом появилось в мае. Тогда демонтаж, по данным местных информационных агентств, произвели сотрудники коммунальных служб.

