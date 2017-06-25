Экс-канцлер Германии призвал строить разумные отношения с «большим соседом Россией»

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Берлин, 25 июня. Мир и стабильность в европейских странах возможны лишь в том случае, если у Германии будут грамотные отношения с «большим соседом» Россией. Таким мнением поделился сегодня бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в ходе съезда Социал-демократической партии Германии.

По данным издания Focus Online, СДПГ должна сделать намного больше для нормализации российско-немецких отношений. Он также убежден, что кандидат на пост канцлера от социал-демократов Мартин Шульц будет работать в этом направлении.

Кроме того, Шредер выступил на съезде с призывом противостоять Вашингтону во главе с 45-м президентом США Дональдом Трампом в вопросах международной политики.