Новая ГАЗель Next появится на рынке России в 2018 году

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Нижний Новгород, 25 июня. Новая маршрутка ГАЗель Next появится на отечественном авторынке в 2018 году. Новая модель кардинально отличается от той, которая вышла в 2015 году.

По предварительным данным, маршрутное такси получило конструкцию кузова и шасси. Одностворчатые двери напротив места водителя стали двустворчатыми и переместились в середину салона для удобства пассажиров.

Кроме того, в салоне водителя появились два дополнительных пассажирских места и площадка для детских колясок. Новая рама Газели способна выдержать до 4,6 тонн. Разработчики также сменили задний мост, а колеса оснастили дисковыми тормозами.