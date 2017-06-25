Израиль заявил об обстреле с территории Сирии

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Тель-Авив, 25 июня. Представители Израиля заявили об обстреле с территории Сирии. Какой вооруженной силе на территории Сирии принадлежали упавшие на территории Израиля снаряды, пока что не сообщается.

По сообщению от Вооруженных сил Израиля, в воскресенье несколько снарядов, выпущенных с территории Сирии, приземлились на контролируемой Израилем территории Голанских высот. В результате обстрела не было повреждений имущества и пострадавших.

Представители ВС Израиля заявили, что предполагают случайный разлет снарядов.

Напомним, ранее в Минобороны РФ подтвердили, что израильские ВВС нанесли удар по объектам террористов из запрещенной группировки «Джебхат ан-Нусра» на территории Сирии.