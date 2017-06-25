Новая неделя в Петербурге начнется с гроз, дождей и сильного ветра

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Санкт-Петербург, 25 июня. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает жителей города об ухудшении погоды в понедельник, 26 июня.

Ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с. Кроме того, могут пройти кратковременные дожди.

Сотрудники регионального МЧС рекомендуют убрать с балконов все хозяйственные вещи и закрыть окна перед уходом из дома. Автовладельцам лучше парковать свой транспорт в гараже, либо в местах, удаленных от не укрепленных конструкций.

Жителям города лучше избегать деревьев и сооружений, которые относятся к категории повышенного риска (мостов, линий электропередач, эстакад).

По информации синоптиков, в понедельник в Петербурге ожидаются дожди с переменной облачностью. Столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.