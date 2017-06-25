Google Space показал фото космической базы пришельцев на Марсе

15:58  25 Июня 2017  /обновлено: 15:59  25 Июня 2017
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Google Space показал фото космической базы пришельцев на Марсе

Вашингтон, 25 июня. Сервис Google Space показал снимки космической базы пришельцев на Марсе. Фото вызвали бурное обсуждение на портале haiturnershow.com. Дискуссии развернулись и среди научных работников NASA. 

На снимках можно рассмотреть, что строения имеют системы защиты и оснащены солнечными батареями. Авторы материала предположили, что подобную базу инопланетяне могли построить и на Луне. 

Таким образом, по мнению исследователей, пришельцы пристально следят за землянами.
 

Автор: Ярослава Замысловатова
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