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Вашингтон, 25 июня. Сервис Google Space показал снимки космической базы пришельцев на Марсе. Фото вызвали бурное обсуждение на портале haiturnershow.com. Дискуссии развернулись и среди научных работников NASA.

На снимках можно рассмотреть, что строения имеют системы защиты и оснащены солнечными батареями. Авторы материала предположили, что подобную базу инопланетяне могли построить и на Луне.

Таким образом, по мнению исследователей, пришельцы пристально следят за землянами.

