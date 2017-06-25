Бузова швырнула яйцо в лицо ведущему «Битвы экстрасенсов»

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Москва, 25 июня. Ольга Бузова кинула яйцом в лицо Сергею Сафронову на шоу «Сплетница», которое выходит в рамках телепроекта «Дом-2».

Приглашенными гостями прошлого выпуска стали ведущие шоу «Битва Экстрасенсов».

Во время одного из конкурсов Бузова начала кидать яйца братьям Сафроновым. Те старались их поймать, не зная, какое именно яйцо им достанется — сырое или вареное, пишут СМИ.

Новая ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова бросила Сергею Сафронову вареное яйцо, а он отвернулся, чтобы положить его на стол. В этот момент Ольга Бузова запустила в иллюзиониста сырым яйцом и попала прямо в лицо. Как оказалось, сама Ольга не ожидала от себя такой меткости. Девушка начала извиняться и причитать, зачем-то петь.