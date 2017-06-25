Кабина с людьми рухнула на канатной дороге в Индии, есть жертвы

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Нью-Дели, 25 июня. В общей сложности семь человек погибли в результате фатального инцидента на канатной дороге в гималайском горнолыжном курорте Гульмарг. Кроме того, не менее сотни человек остается запертыми на вершине горы.

По данным India Today, катастрофа произошла при столкновении одной из кабинок канатной дороги с растущим на склоне деревом. Погибли семь туристов, находившихся в рухнувшей гондоле, а еще не менее сотни оказались заперты в подвешенных гондолах канатной дороги. По данным СМИ, среди погибших двое детей. К столкновению привел сильнейший ветер в Гульмарге.

В настоящее время проводится операция по эвакуации остальных запертых в гондола подвесной дороги людей.