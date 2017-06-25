«Вооруженный нейтралитет»: зачем ВВС Израиля атаковали позиции САА у Голанских высот

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ВВС Израиля нанесли удары по позициям артиллерии САА, когда проправительственные силы сражалась с боевиками «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России), отражая атаку боевиков на город Аль-Баас в провинции Кунейтра. В ходе операции порядка десяти снарядов непреднамеренно упали на территории Голанских высот. Израиль же счел это неприемлемым и расценил как угрозу суверенитета своего государства, ответив просирийским формированиям ударом с воздуха, в результате которого было уничтожено два танка.

Причины «перелета»

Эксперт института Ближнего Востока Сергей Серёгичев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил эти действия простой позицией Израиля:

«Израиль применяет такой довольно жесткий метод для обеспечения безопасности своих районов приграничных рубежей. Говорить о том, что Израиль, нанося удары по правительственным силам, мешает войскам Сирийской Арабской Республики выполнять свою миссию по борьбе с терроризмом, — нельзя. Просто в этот раз «перелет» был от правительственных сил. Будет «перелет» от боевиков — нанесут удар по боевикам».

Эксперт считает, что израильтяне такими действиями призывают своих сирийских коллег по силовому блоку быть более аккуратными, когда они ведут артиллерийский или минометный обстрел:

«Последняя крупная война, которую вела сирийская армия, — это Война Судного дня 1973-го года. Была еще спецоперация в Хаме в 1982-го года. С тех пор у сирийских военных не было возможности тренироваться, и вот мы видим результаты «разнеженной жизни». Я согласен, что хорошо, когда нет войны, но военных должны готовить не к мирной жизни. Сирийская армия оказалась не готова. И получается, что артнаводчики САА не могут наводить артиллерию на цель, всегда надеясь только на поддержку российских ВКС».

Четкая позиция Тель-Авива

Такая жесткая реакция Израиля, как отмечает эксперт, вызвана стратегическим положением Голанских высот в системе израильской пограничной безопасности. Для сирийцев эти меры не были чем-то неожиданным: Израиль давно предупреждал об этом.

«Израиль так нервно реагирует на перелеты. Говорить же, что Тель-Авив не позволяет сирийским правительственным силам вести борьбу с боевиками, — некорректно. Позволяет, но призывает делать это весьма аккуратно».

Наш собеседник называет Израиль самым предсказуемым партнером во всем ближневосточном регионе. Несмотря на турбулентную израильскую политику, в плане безопасности у Израиля есть определенные принципы и парадигмы, которым Израиль четко следует.

«Израиль — это не президент Трамп, который сначала скажет одно, а через полчаса начнет делать прямо противоположное. Израильтяне совершенно по-другому рассуждают и мыслят. Израиль придерживался своей позиции с самого начала гражданской войны в Сирии — с 2011-го года. Причем сначала это были устные заявления, и выражение обеспокоенности передавалось по секретным каналам спецслужб, когда это не сработало, Израиль перешел к более решительным действиям».

Асад нужен Израилю

Эксперт также обращает внимание на то, что Израиль вообще старается не вмешиваться без необходимости в сирийские дела. Однако среди причин, по которым это вмешательство происходит, числится Иран и проиранские силы, которых Тель-Авив считает наиболее опасными.

«Израиль наносит удары по Сирии только в двух случаях. Это, во-первых, инциденты на Голанских высотах. Особенно Израиль терпеть не может, если там появляются старшие офицеры из Корпуса Стражей Исламской революции. На них идет необъявленная охота. В свое время КСИР готовил «Хезболлу» и до сих пор поддерживает. «Хезболла» же в свое время готовила ХАМАС и учила их ведению так называемой «подземной войны», используя бункеры. Израильтяне все это помнят, поэтому когда формирования КСИР появляются на Голанских высотах, их сразу же уничтожают».

Вторая ситуация — когда Иран, используя в качестве посредника сирийские вооруженные силы разгружает на базах боевиков «Хезболлы» ракеты, которые потом «Хезболла» может использовать в гипотетическом конфликте с Израилем.

«Израиль работает на опережение и уничтожает эти базы, но только те, где это было замечено. Также израильские военные уничтожают конвои с ракетами, которые с точки зрения израильской военной разведки могут быть использованы против Израиля. Вот и все основания вмешательства в сирийский конфликт».

Эксперт объясняет, что фактически Израиль придерживается того, что можно назвать сложным для сегодняшнего понимания термином «вооруженный нейтралитет»: