Сбитому поездом в Подмосковье мужчине удалось выжить

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Москва, 25 июня. Мужчина угодил под поезд на железнодорожных путях белорусского направления в Подмосковье. В связи с инцидентом задерживается электричка Можайск – Москва. О ЧП сообщили представители Центральной пригородной пассажирской компании.

По данным ЦППК, мужчина получил травмы, когда пересекал дорогу в неположенном месте. Как уточняет «Вечерняя Москва», задержка в расписании пригородного поезда из Можайска составила 16 минут.

Ранее издание сообщало о начале доследственной проверки по факту другого инцидента на железной дороге в Московской области. Речь идет о происшествии на станции Озерки, где мать едва не уронила ребенка под поезд.

