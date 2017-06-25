Власти Петербурга вернут улице Пролетарской Диктатуры историческое название

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Санкт-Петербург, 25 июня. Расположенной в центре Петербурга улице Пролетарской Диктатуры вернут историческое название — Лафонская. Соответствующий проект постановления правительства размещен на сайте городского комитета по культуре.

В постановлении учитывается решение Топонимической комиссии от 30 июня 2016 года.

«Правительство Санкт-Петербурга постановляет возвратить улице Пролетарской Диктатуры в Центральном районе историческое наименование Лафонская улица», — говорится в проекте документа.

Улица расположена рядом со Смольным собором и зданием правительства города.

С середины 19 века улица носила название Лафонская в честь одной из первых начальниц Смольного института благородных девиц Софьи де Лафон. В 1952 году она была переименована в улицу Пролетарской Диктатуры.