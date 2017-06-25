ЛНР обнаружила понтонные переправы ВСУ в Донбассе

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Луганск, 25 июня. Киевские силовики поставили понтонные переправы через реку Северский Донец на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

По данным разведки, ВСУ установили понтонные переправы через реку Северский Донец, прикрываясь заявлениями о якобы оказании помощи в перемещении мирных граждан.

Марочко отметил, что Киев хочет использовать переправу для доставки оружие и техники. Кроме того, солдаты ВСУ готовят очередную провокацию в районе Желобка.

Представитель ведомства также напомнил, что военные ЛНР не нарушают режим прекращения огня и соблюдают минские соглашения.