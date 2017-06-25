Пакистан впервые выдал загранпаспорт с пометкой «Х»
Исламабад, 25 июня. Пакистан впервые выдал заграничный паспорт гражданке-трансгендеру с пометкой «Х» в графе «пол». Документ был выдан Фарзане Риаз, сообщает региональный тв-канал.
Раньше у 30-летней Риаз был обычный мужской паспорт. Однако новая внешность мешала ей спокойно передвигаться между странами.
«Я сталкивалась с проблемами в международных аэропортах из-за несоответствия пола и внешности», — рассказала она.
В конце концов женщина-трансгендер заявила, что вовсе откажется от паспорта, если ее не будут определять как сменившего пол гражданина.
Фарзана Риаз — глава организации Trans Action. Борьбу за признание своего пола она ведет вот уже пять лет.
В 2009 году Пакистан официально признал существование третьего пола. В стране начали выдавать удостоверения личности с пометкой «Х» вместо «муж» или «жен». Сейчас в Пакистане проживает около 500 тысяч трансгендеров.