Серьезное ДТП произошло на Ленинградском шоссе в Москве, есть пострадавшие

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Москва, 25 июня. Серьезное ДТП произошло на Ленинградском шоссе в Москве. Одного из пострадавших эвакуируют вертолетом. Об этом сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Два автомобиля столкнулись около дома 240 по Ленинградскому шоссе. В аварии пострадали три человека.

В настоящий момент одного из них эвакуируют вертолетом в НИИ им. Склифосовского.