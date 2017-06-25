Серьезное ДТП произошло на Ленинградском шоссе в Москве, есть пострадавшие

15:31  25 Июня 2017
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Серьезное ДТП произошло на Ленинградском шоссе в Москве, есть пострадавшие

Москва, 25 июня. Серьезное ДТП произошло на Ленинградском шоссе в Москве. Одного из пострадавших эвакуируют вертолетом. Об этом сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Два автомобиля столкнулись около дома 240 по Ленинградскому шоссе. В аварии пострадали три человека. 

В настоящий момент одного из них эвакуируют вертолетом в НИИ им. Склифосовского. 

Автор: Владимир Багров
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