Не попавшие в сборную России Кокорин и Дзюба жестко высмеяли Черчесова

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Санкт-Петербург, 25 июня. Форварды «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба, которые не попали в заявку национальной команды России на Кубок конфедераций — 2017, разместили неоднозначное видео.

На следующий день после провальной встречи россиян с мексиканцами (1:2) в рамках матча третьего тура группового турнира Кубка конфедераций футболист сине-бело-голубых Александр Кокорин выложил в своем Instagram видео с подписью «послание».

В коротком ролике нападающий вместе с одноклубником Артемом Дзюбой приложил ребро ладони к верхней губе. Однако, что именно это значит, футболисты не объяснили. Но болельщики предполагают, что это послание главному тренеру Станиславу Черчесову.

Сборная России в минувшую субботу завершила выступление на турнире.