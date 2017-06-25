Ирак: террорист-смертник взорвал сходку главарей ИГ

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Багдад, 25 июня. По данным новостных источников в Ираке, взрыв прогремел в ходе собрания главарей различных отрядов международной террористической группировки «Исламское государство»* (запрещено в РФ) в иракском городе Эль-Кайм. По предварительным данным, сообщает Fars News, взрывное устройство пронес на сходку главарей ИГИЛ* террорист-смертник.

При взрыве погибли и получили ранения несколько командиров ИГ*. Иракские военные источники связали атаку террориста-смертника с крупными поражениями ИГИЛ в Мосуле, где террористы сравняли с землей древнюю мечеть Ан-Нури, не желая сдавать ее иракской армии. Кроме того, иракские силы возобновили операцию по освобождению провинции Анбар.

Ранее во время штурма Мосула между террористами ИГИЛ возникали противоречия, едва не приводившие к расколу.

* Организация запрещена на территории РФ.