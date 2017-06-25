Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территориям ЛНР 89 мин и снарядов
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Луганск, 25 июня. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по населенным пунктам Луганской народной республики 89 снарядов и мин. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Несмотря на принятый с 00 часов 24 июня режим «хлебного перемирия», противник за прошедшие сутки семь раз нарушил режим прекращения огня», — подчеркнул он.
По словам Марочко, ситуация в зоне военного конфликта в Донбассе остается напряженной.
Ранее стало известно о том, что украинские силовики выпустили по населенным пунктам Донецкой народной республики 35 мин и снарядов.