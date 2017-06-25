Посетителей колеса обозрения в Лондоне срочно эвакуировали из-за бомбы в Темзе

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Лондон, 25 июня. Посетителей лондонского колеса обозрения London Eye, а также находившихся на расположенном перед ним пирсе эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

О снаряде в полицию сообщил мужчина. По его словам, около 10.30 он заметил на берегу реки недалеко от колеса London Eye боеприпас времён Первой или Второй мировой войны, рассказал журналистам представитель Скотленд-Ярда.

После этого была проведена срочная эвакуация посетителей колеса, а также всех людей, находившихся на пирсе рядом с ним, пишет таблоид The Daily Star.

При этом пока снаряд все еще остается в реке. Как отмечает RT, работать с ним начнут во время отлива.

