Маршрутка с пассажирами перевернулась в Луганской области

16:14  25 Июня 2017
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Маршрутка с пассажирами перевернулась в Луганской области

Москва, 25 июня. Сотрудники правоохранительных органов Украины выясняют обстоятельства аварии в Луганской области. Об этом сообщили официальные представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на трассе Беловодск — Станица Луганская. Согласно предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП пострадали 10 взрослых и двое детей.

Напомним, ранее стало известно о том, что в дорожно-транспортном происшествии в Грузии пострадали три человека.

Автор: Алексей Громов
#украина #дтп #луганская область
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