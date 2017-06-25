Роскомнадзор сосчитал дни до блокировки Telegram в России

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Москва, 25 июня. Считанные дни остались для предоставления Павлом Дуровым сведений для внесения мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации и, соответственно, блокировки мессенджера, если Дуров этого не сделает. Об этом предупредил глава Роскомнадзора Александр Жаров в эфире НТВ.

Жаров заявил, что использует последнюю возможность для коммуникации и диалога.

«Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено — оно исчисляется днями», — предупредил Жаров, заявив, что эти несколько дней в Роскомнадзоре будут ждать ответа от Дурова.

По мнению главы ведомства, Дуров «последовательно демонстрирует правовой нигилизм» и подвергает риску жизни миллионов человек, поскольку тот не предоставляет информации ни одной спецслужбе мира и «позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникации».