Полиция открыла огонь по водителю-лихачу в Волгоградской области

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Волгоград, 25 июня. Сотрудники правоохранительных органов в Волгоградской области открыли огонь по внедорожнику, водитель которого заехал на территорию, где проводилось массовое мероприятие. Мужчина отказался подчиняться полиции и скрылся с места происшествия.

В сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Волгоградской области, инцидент произошел во время празднования Дня молодежи в субботу. Автомобиль Land Cruiser заехал на оборудованную для мероприятия площадку, где в это время находились жители города. Начальник ОГИБДД городского отдела МВД подошел к авто и открыл дверь. В этот момент водитель резко нажал на газ, протащив полицейского по асфальту.

Находившийся рядом инспектор полиции открыл огонь по мужчине. Он произвел один выстрел в воздух и два — в сторону автомобиля. Водителю удалось скрыться с места происшествия. Но поехал он, как оказалось, в больницу, так как получил огнестрельное ранение в спину.

Сейчас водитель прооперирован. Его жизни ничего не угрожает. Расследование дела продолжается.