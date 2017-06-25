Легкомоторный самолет рухнул в Кабардино-Балкарии

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Нальчик, 25 июня. Легкомоторное воздушное судно «Сигма-4» потерпело крушение в Кабардино-Балкарии, пилот самолета погиб. Об этом в воскресенье сообщил представитель Южного регионального центра министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, информация о крушении поступила в 13.30 (мск) сегодня, самолет рухнул на лесной опушке.

К сожалению, пилот самолета получил несовместимые с жизнью травмы. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

По имеющейся информации, на месте происшествия работают девять человек , а также задействованы три единицы техники.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.