Сирия: преследующий террористов Т-90 попал на видео

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Пальмира, 25 июня. Сеть облетели кадры, на которых крупным планом продемонстрирован танк Т-90, принадлежащий армии правительства Сирии. Современный российский боевой танк в видео на бешеной скорости преследует террористов по пустыне в провинции Хомс.

Танк участвует в операции по освобождению от террористов из группировки «Исламское государство»* (запрещено на территории России) территории нефтяных месторождений Арак на востоке провинции Хомс. В ходе сражения с террористами ИГИЛ* российские танки Т-90 высоко зарекомендовали себя и продолжают успешно воевать с террористами.

* Организация запрещена на территории РФ.