Трех человек казнили за контрабанду наркотиков в Китае

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Пекин, 25 июня. Трех человек, признанных виновными в контрабанде наркотиков, казнили в Китае, сообщил народный суд средней ступени города Хуэйчжоу в провинции Гуадун.

По информации издания «Синьхуа», наркодиллеры были задержаны в 2013 и 2014 годах. В автомобиле одного из казненных был обнаружен метамфетамин, который собирались отправить в Гуанчжоу. Второго преступника задержали на квартире, в которой нашли 23 кг наркотика, состоящего из кристаллического порошка метамфетамина.

Третий контрабандист был задержан на скоростной трассе Гуанчжоу, когда пытался подкупить полицейского. В его машине обнаружили 7,5 кг метамфетамина.

Приговор был приведен в исполнение 22 июня.