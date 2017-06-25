Ассанж показал Демпартии США выход из политического тупика

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Лондон, 25 июня. Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предупредил Демократическую партию США о крахе, избежать которого можно только изменением политики. Об этом он написал в Twitter.

В частности, Ассанж имеет в виду спекуляции демократов вокруг предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией.

«Риторика о сговоре Дональда Трампа и России — политический тупик», — предупредил Ассанж.

Он отметил, что расследование на эту тему идет уже год, на него выделяются колоссальные средства, однако никаких результатов оно так и не дало. При этом «партийная элита» демократов не намерена отказываться от власти, и из-за этого крах грозит всей системе.