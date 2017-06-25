СМИ о ЧМ-2018 в России: Путин все держит под контролем, даже фауну

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Берлин, 25 июня. Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в благоприятных условиях, в отличии от бразильского мундиаля-2014, потому что в российских городах, принимающих турнир, практически нет комаров. Об этом сообщает журналист Гюнтер Кляйн из издания Münchner Merkur.

По мнению корреспондента, все «потому что у главы РФ Владимира Путина все под контролем — даже природа».

«У Бразилии есть ряд преимуществ, но в плане пользы для здоровья с Россией она сравниться не может», — передает слова журналиста RT.

Гостей и представителей СМИ заранее предупреждали, что в Бразилии очень много комаров, от которых было невозможно спрятаться. К счастью, отметил Кляйн, он и его коллеги не заразились вирусом Зика.