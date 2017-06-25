Коллекцию часов и украшений на 10 млн рублей украли из дома в Новой Москве

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Москва, 25 июня. Неизвестный преступник обокрал частный дом в Новой Москве, похитив коллекцию ювелирных изделий и мужских часов на 10 млн рублей. Сейчас злоумышленника ищут.

Инцидент произошел накануне днем в поселении Десеновское. Вор проник в дом в период с 13:30 до 16:50. Его добычей стали драгоценности и часы, а также 50 тысяч рублей. Материальный ущерб пострадавший хозяин дома оценил в 10 млн рублей, соощает телеканал 360.

В столичном главке МВД уточнили, что преступление будут расследовать в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Кража». Полиция уже разыскивает подозреваемого.

