Ехавший из Москвы в Ереван автобус попал в ДТП в Грузии

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Тбилиси, 25 июня. Сотрудники правоохранительных органов Грузии выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали три человека. Об этом журналистам в воскресенье сообщили официальные представители министерства внутренних дел страны.

Инцидент произошел на трассе Тбилиси — Телети. Согласно предварительным данным, ехавший из Москвы в Ереван пассажирский автобус перевернулся. Все пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Ростовской области двое детей погибли в жуткой аварии.