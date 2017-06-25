Жириновский объяснил, зачем США хотят выйти из РСМД

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Москва, 25 июня. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, почему американские конгрессмены могли выдвинуть предложение о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В интервью RT Жириновский рассказал, что толчком к такому решению могли стать успехи РФ в появлении новых видов оружия.

«Калибр»: хотя он давно уже у нас изобретён, но в боевых условиях проявил себя только здесь, в Сирии. И из подводных лодок он стреляет, и с надводных кораблей. Это всё показывает, что американцы здесь отстают», — считает лидер ЛДПР.

Ранее конгресс США предложил выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Тем не менее, многие члены американской администрации считают, что выход из РСМД может быть ошибкой, которая приведет к новой гонке вооружений. В докладе Пентагона говорится, что односторонний отказ от РСМД не отвечает интересам США.