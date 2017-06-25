Сирия: курды возобновили наступление на ИГ на севере и юге Ракки

14:43  25 Июня 2017
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Сирия: курды возобновили наступление на ИГ на севере и юге Ракки

Дамаск, 25 июня. Курдские силы, принимающие участие в операции «Гнев Евфрата» начали наступление на северную и южную части сирийского города Ракка — последнего крупного оплота террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) на территории Сирии.

В ходе наступления силы коалиции, принимающие участие в операции «Гнев Евфрата», обрушили артиллерийский огонь на несколько районов Ракки с целью подавить там сопротивление террористов ИГ*. «Сирийская обсерватория по правам человека» фиксировала гибель двоих мирных жителей в результате наступления сил американской коалиции «Сил демократической Сирии» (SDF).

Сирия: курды возобновили наступление на ИГ на севере и юге Ракки

В ходе наступления курдские силы надеются выдавить силы террористов ИГИЛ* из города и освободить его, после чего завершить операцию по уничтожению ИГ в полевых условиях.

* Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Валентин Меликов
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