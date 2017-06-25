Недовольный фермер расстрелял из охотничьего ружья соседей под Киевом

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Киев, 25 июня. Два человека пострадали в результате того, что украинский фермер открыл по ним огонь из охотничьего оружия под Киевом. Об этом сообщила сегодня пресс-служба областного управления Национальной полиции.

По данным полиции, между жителем Киевской области и его соседями случился конфликт. В результате фермер расстрелял своих соседей. Два человека получили ранения, их доставили в медицинское учреждение.

Как отметили в полиции, ссора случилась по причине того, что одни фермеры заблокировали ему проезд.

«Сын фермера взял в автомобиле ружье «МР-27Н» и выстрелил несколько раз в воздух. Затем его отец остал свое охотничье оружие «МЦ 2001», но совершил два выстрела в сторону рабочих», — следует из сообщения.

В настоящее время стрелка задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.