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Сирия, 25 июня. Смертник активировал на себе «пояс шахида» на встрече эмиров ИГ* на западе Ирака. Возобновились столкновения между SDF**** и ССА** к северо-западу от Алеппо. Боевики отбили атаку союзников САА на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по военным штабам боевиков ИГ вблизи города Ас-Сухна на востоке провинции Хомс.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потерпели поражение в боях с «Ахрар Аш-Шам» недалеко от населенного пункта Аль-Джанабра в северной части Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с «Хезболлой» на окраине района Даръа Аль-Балад.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): открыло огонь из минометов по населенному пункту Аль-Масудия в восточной части Хомса; обстреляло мирные кварталы Дейр эз-Зора; подверглось атаке смертника в городе Аль-Каим на западе Ирака.

Курды: ведут бои с протурецкими радикалами в районе города Дарат Изза к северо-западу от Алеппо.

Провинция Алеппо

Сирийские военные самолеты нанесли авиаудары по укрепленным пунктам боевиков вооруженной оппозиции вблизи населенных пунктов Хан Туман и Халаса, расположенных к юго-западу от административного центра провинции. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Между тем к северо-западу от Алеппо в районе города Дарат Изза возобновились столкновения между Сирийской демократической армией (SDF) и радикалами, поддерживаемыми Турцией. Ранее вооруженная конфронтация ненадолго приостановилась, поскольку стороны наращивали огневую мощь.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства»* открыли огонь из минометов по населенному пункту Аль-Масудия в восточной части провинции. Сведений о потерях со стороны союзников Сирийской арабской армии (САА) пока не поступало, однако известно, что несколько мирных жителей города погибли. В данный момент бои разворачиваются в районе магистрали Пальмира — Ас-Сухна, передает оппозиционное информагентство SOHR. Российская авиация оказывает значительную поддержку наступлению проасадовских шиитских отрядов, нанося удары по укрепрайонам и военным штабам боевиков.

Провинция Дейр эз-Зор

Мирные кварталы столицы провинции вновь подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны боевиков «Исламского государства», сообщает местный информационный портал DeirEzzor 24. Террористы открыли огонь по районам Аль-Кусур и Аль-Джура. Несколько мирных жителей были убиты и ранены.

Напомним, административный центр региона делят между собой отряды террористов и силы сирийской армии. В последнее время нападения радикалов участились вследствие того, что близятся поражения ИГ в Ракке и Мосуле. Боевики стягивают оставшиеся силы в Дейр эз-Зор, планируя основать здесь свою новую «столицу».

Провинция Даръа

Продолжаются бои между отрядами ливанской организации «Хезболла» и исламистами Сирийской свободной армии (САА) в районе Даръа Аль-Балад на южных окраинах административного центра провинции. Сирийские ВВС тем временем нанесли удары по оборонительным сооружениям боевиков вблизи населенных пунктов Аль-Ядуда и Наима, передает новостной портал SOHR. Сведений о нанесенном «свободной армии» уроне пока не поступало.

Провинция Идлиб

Мощный взрыв произошел в городе Аль-Дана к северу от Идлиба, сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News. По меньшей мере 10 человек были убиты, еще около 60 местных жителей получили ранения. Большинство жертв были гражданскими лицами, также было уничтожено несколько боевиков.

Ни одна из группировок вооруженной оппозиции пока не взяла на себя ответственность за теракт. Однако военные эксперты предполагают, что взрыв был организован одним из враждующих антиправительственных формирований. В последнее время обострились конфликты между боевиками объединения «Тахрир Аш-Шам» и организации «Ахрар Аш-Шам». Кроме того, в провинции действуют так называемые «спящие ячейки» «Исламского государства», которые также нередко совершают военные операции в тылу врага.

Еще один взрыв удалось предотвратить. Самодельное взрывное устройство, заложенное у мечети в населенном пункте Хабит, было обезврежено.

Провинция Хама

Оппозиционный военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (AllyOfTruth) сообщает, что радикалы группировки «Ахрар Аш-Шам» отразили атаку союзников сирийской армии недалеко от населенного пункта Аль-Джанабра в северной части провинции. Ранее сообщалось, что боевики вооруженной оппозиции заняли несколько опорных пунктов проасадовских отрядов недалеко от КПП на окраине Аль-Джанабра. В данный момент ожесточенные столкновения продолжаются.

Солдаты спецотряда «Тигры» тем временем продвинулись на северо-восток от города Итрия и теперь находятся примерно в 20 километрах от подразделений Национальных Сил обороны (NDF), базирующихся в западной части провинции Ракка. Напомним, союзные воска САА планируют окружить террористов «Исламского государства» на равнинах Ханассера.

Провинция Кунейтра

Информационный портал Al Masdar News передает, что в данный момент представители Израиля ведут прямые переговоры с командирами исламистов вооруженной оппозиции в провинции Кунейтра. Стороны создали военный штаб для проведения совместных военных операций против Сирийской арабской армии (САА). Напомним, боевики коалиции «Тахрир Аш-Шам» ранее заняли ряд позиций правительственных войск в районе населенного пункта Аль-Баас. Однако при помощи Национальных сил обороны (NDF) утраченные пункты были возвращены. Информагентство Al Masdar News передает, что в ходе столкновений были нейтрализованы как минимум 20 боевиков, а также танк и ракетная установка радикалов.

Ирак

Террорист-смертник активировал на себе взрывное устройство на встрече высокопоставленных эмиров «Исламского государства» в городе Аль-Каим на западе Ирака, передает информационный портал Iraqi Security. Пока неизвестно, какое из формирований организовало теракт. О потерях ИГИЛ также не сообщается.

Несколько военнослужащих иракской армии погибли в результате взрыва СВУ террористов ИГ в Старом городе на западе Мосула. Сражения в квартале продолжаются. Это последний район Мосула, все еще находящийся в оккупации радикалов ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.