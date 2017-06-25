Через снайперский прицел: как бойцы ДНР держат оборону в районе Песок

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«Вольво-центр» — особое место в Донецкой народной республике, где сосредоточены позиции ДНР. Он находится в окрестностях занятого украинской армией поселка Пески. О том, какая военная обстановка в это части Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

Без изменений

«Я бы не сказал, что за последние пару недель ситуация с обстрелами сильно изменилась. Сейчас в основном работают украинские снайпера. Они стараются пробиться к нам поближе, но мы в свою очередь это обычно пресекаем», — пояснил военнослужащий ВС ДНР с позывным «Батон».

В окрестностях «Вольво-центра» ведутся каждодневные обстрелы. Однако, по словам военнослужащих, много снарядов прилетает в жилые районы — на окраины Донецка. При этом оружие солдатами ВСУ применяется самое разнообразное, начиная стрелковым и заканчивая тяжелой артиллерией. Кроме того, не редки случаи, когда украинская армия бьет из тяжелого калибра 152 мм (запрещенное минскими соглашениями вооружение). Наибольшей популярностью в этом районе у украинских силовиков пользуются СПГ (станковый противотанковый гранатомет).

«Во время артобстрелов мы, конечно, прячемся. Какой смысл бить себя в грудь и показывать, что я бессмертный? Этим ты никому ничего не докажешь. В основном обстрелы у ВСУ с вечера начинаются. Они могут и до полуночи стрелять. Нет такого, чтобы было круглосуточно. Конкретно по позициям почти не бьют — их больше интересует количество жертв, чем какая-то военная боевая техника. У нас в основном страдает мирное население. Очень многие получают ранения», — рассказал военнослужащий 11-го полка 2-го МСБ ВС ДНР с позывным «Арсенал».

Не место ненависти

Стоит отметить, что у бойцов ДНР нет слепой глупой ненависти к украинским военным. Для Арсенала, например, солдаты ВСУ — срочники, которые пришли в Донбасс не по своей воле, в отличие от военных из добровольческих батальонов, явившиеся за тем, чтобы подвергать мирное население постоянному артиллерийскому обстрелу.

«Для них цель — побольше уложить и разрушить. А срочники — это парни, которым по 18 лет. Это их служба. Поэтому тут, как ни крути, он не виноват, что его сюда отправили. А те, кто хочет служить отдельно, — зарабатывают обстрелом мирного населения ордена и медали. Разрушают все вокруг», — отметил боец.

Солдаты ДНР в этом районе уже третий год сидят в окопах. Грезят о том дне, когда все смогут вернуться домой к женам и матерям, а бронежилет и автомат можно будет запереть в сундуке, надевая обмундирование лишь на военные парады и церемонии.