Берлин запретил въезд охранникам Эрдогана, участвовавшим в драке в США

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Берлин, 25 июня. Власти Германии не хотят видеть в стране во время саммита «Большой двадцатки» охранников турецкого президента Тайипа Эрдогана, которые вступили в потасовку с демонстрантами в Вашингтоне два месяца назад. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что речь идет об охранниках, ордеры на арест которых выданы в США. Об этом представители правительства проинформировали депутатов в ходе закрытого совещания в Бундестаге.

Кроме того, немецкие спецслужбы опасаются, что во время саммита «двадцатки» в Гамбурге могут произойти столкновения между сторонниками и противниками Эрдогана, и эти потасовки привлекут левых и правых экстремистов, курдов и т.д.

Напомним, столкновения произошли 16 мая у резиденции посла Турции в США, где на тот момент находился Эрдоган. В итоге пострадали девять человек, причем двое из них получили серьезные ранения. В инциденте принимали участие охранники Эрдогана.