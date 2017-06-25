Два подростка изнасиловали и задушили 14-летнюю девушку в Подмосковье

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Жуковский, 25 июня. Двое жителей Подмосковья признаны виновными в изнасиловании и убийстве 14-летней девушки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области.

Инцидент произошел 24 апреля 2015 года. Возле одного из домов по улице Фрунзе в городе Жуковском было найдено тело 14-летней школьницы, ученицы 7-го класса, с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух подозреваемых. Ими оказались 14-летний одноклассник девушки и его 18-летний знакомый.

Как было установлено следствием, 23 апреля 2015 года двое молодых людей обманом заманили девушку на безлюдный участок, повалили ее на землю и жестоко изнасиловали, после чего задушили.

В ход расследования сотрудники регионального СК провели огромный объем работы, они допросили более 30 свидетелей и провели 20 судебных экспертиз.

18-летний убийца получит 17 лет тюремного заключения с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, его несовершеннолетний подельник — 9 лет и 9 месяцев тюрьмы.